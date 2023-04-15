أمريكا تتهم شابا بحيازة وثائق استخباراتية سرية وتسريبها

وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى أحد عناصر الحرس الوطني الجوي بحيازة مواد سرية ونقلها بشكل غير مرخص به فيما يتعلق بعملية تسريب ضخمة كشفت عن مجموعة واسعة من الأسرار الاستخباراتية بما في ذلك خرائط وتحديثات استخباراتية وتقييم للحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن جاك تيكسيرا /21 عاما/ مثل أمام محكمة بوسطن الاتحادية اليوم الجمعة في أول ظهور له أمام المحكمة، بعدما ألقي القبض عليه للاشتباه بحصوله على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها.

ويواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما في حال إدانته بالاتهامات المنسوبة إليه. ولم يتقدم تيكسيرا، الذي تم رفض الإفراج عنه بكفالة، بالتماس وتم تكليف محام عام للدفاع عنه. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في جلسة استماع أخرى في بوسطن الأربعاء المقبل.

كان قد تم وصف تسريب عشرات الصفحات من الوثائق بأنها واحدة من أكبر عمليات الكشف عن معلومات إستخباراتية، إضرارا وإحراجا منذ عشر سنوات.

وتم تبادل الوثائق بين مجموعة صغيرة على برنامج "ديسكورد" للدردشة النصية والمقاطع المصورة، قبل أن يتم التقاطها وتوزيعها على نطاق أوسع عبر تطبيق تليجرام، حيث أصبحت هيئات ومؤسسات الأنباء الدولية على دراية بها لأول مرة.