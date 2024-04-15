نقابة الطيارين الأمريكيين تحذر من قفزة كبيرة في مشاكل السلامة

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طالبت نقابة طياري شركة أميركان إيرلاينز الأمريكية أعضائها بضرورة توخي الحذر وسط "ارتفاع كبير" في حجم المشاكل المتعلقة بالسلامة والصيانة في الشركة الناقلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

واستشهدت رابطة الطيارين الأمريكيين المتحدين في مذكرة أرسلتها

في 13 أبريل الجاري، بـ"حوادث إشكالية" من بينها حالات لترك أدوات مثل مطرقة داخل غرفة المكان الخاص بعجلات الطائرة وتزايد عدد حوادث الاصطدام بين الطائرات أثناء سحبها.

وناشدت الرابطة، التي تمثل نحو 15 ألف طيار ، الأعضاء بتجنب التسرع أثناء أداء مهام عملهم وعدم الخضوع للضغط لفعل أي شيء غير آمن.

ولم تعلق شركة أمريكان إيرلاينز على هذه الأنباء على الفور.

يشار إلى أن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 3ر1% في تمام الساعة 0125 مساء في تداولات بورصة نيويورك.

كما يشار إلى أن سهم الشركة تراجع بنسبة 3ر4% هذا العام حتى 12 أبريل الجاري.

