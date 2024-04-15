انتظام العمل في المصالح الحكومية بشمال سيناء عقب انتهاء إجازة العيد

انتظم العمل في مختلف المصالح الحكومية بشمال سيناء، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهد ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، ومختلف المديريات والإدارات الخدمية، انتظام العمل وتواجد الموظفين والعاملين في المواعيد الرسمية منذ الصباح الباكر.

ومن جانبه، اطمأن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء؛ للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والعودة لاستئناف العمل.

وأشار المحافظ، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية، لم تتلق أي بلاغات أو إخطارات بأية أحداث طارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي وحتى أمس الأحد، وذلك للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.