بن فرحان يبحث مع بلينكن خطورة التصعيد بين إيران وإسرائيل

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء الاحد، هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خطورة التصعيد بين إيران وإسرائيل، وخطورة انعكاساته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا خلال الاتصال "تطورات التصعيد في المنطقة، وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتواء تداعياته".

وشنت إيران مساء السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.