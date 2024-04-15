 بن فرحان يبحث مع بلينكن خطورة التصعيد بين إيران وإسرائيل - بوابة الشروق
الإثنين 15 أبريل 2024 2:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بن فرحان يبحث مع بلينكن خطورة التصعيد بين إيران وإسرائيل

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 2:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 2:13 ص

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء الاحد، هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خطورة التصعيد بين إيران وإسرائيل، وخطورة انعكاساته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا خلال الاتصال "تطورات التصعيد في المنطقة، وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتواء تداعياته".

وشنت إيران مساء السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك