بنك بي إن بي باريبا يعتزم شراء حصة في شركة التأمين البلجيكية أجياز

أعلن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي موافقته على شراء حصة فوسون جروب الصينية في شركة التأمين البلجيكية أجياز مقابل حوالي 730 مليون يورو (777 مليون دولار).

وأشار البنك الفرنسي إلى أن الصفقة ستتم على شريحتين، حيث ستبدأ بشراء 8ر4% من الأسهم المصدرة خلال الأيام المقبلة ثم تستكملها بعد الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة.

وفي بيان صحفي منفصل أكدت أجياز توقيع بي.إن.بي باريبا اتفاقا مع فوسون جروب للاستحواذ على حوالي 9% من أسهم شركة التأمين البلجيكية.

يذكر أن أجياز وبي.إن.بي باريبا يتشاركان منذ سنوات في ملكية شركة "أيه.جي إنشورانس" حيث تمتلك أجياز 75% من أسهمها فيما يمتلك البنك الفرنسي عبر شركة بي.إن.بي باريبا فورتيس 25% من الأسهم.