 لابيد: حكومة نتنياهو فاشلة ويجب وقف تهديد إيران إعلاميا - بوابة الشروق
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لابيد: حكومة نتنياهو فاشلة ويجب وقف تهديد إيران إعلاميا

وكالات
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 12:04 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 12:04 م

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الفاشلة"، مطالبا برحيلها وتوقفها عن تهديد إيران "إعلاميا".

وقال لابيد هو زعيم حزب "هناك مستقبل"، في منشور على منصة "إكس": "صحيح أن مطالبة وزراء هذه الحكومة بالتحرك بمسئولية وطنية مهمة مستحيلة، لكن عليهم أن يكفوا عن الحديث عن إيران وتهديدها إعلامياً"، في إشارة إلى تهديدات وزراء إسرائيليين بالرد على الهجوم الإيراني.

وأضاف أن "السياسة الأمنية لدولة إسرائيل ليست سيركاً ولا تمريناً في العلاقات العامة، ويجب على هذه الحكومة الفاشلة أن تعود إلى البيت، وفي الوقت نفسه يجب على وزرائها أن يتحدثوا أقل بكثير".

وتابع لابيد: "إذا لم تتحرك هذه الحكومة في الوقت المناسب، فسوف تجلب علينا الخراب، إنها تجلبه بالفعل، إنه وقت الانتخابات الآن".

ويدعو لابيد منذ عدة أسابيع لإجراء انتخابات فورية في إسرائيل، كما يشارك عشرات آلاف الإسرائيليين في احتجاجات تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتتعرض حكومة نتنياهو إلى انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية جراء طريقة تعاطيها مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وفشل التنبؤ المسبق بهجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

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