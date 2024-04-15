إصابة نازحين فلسطينيين برصاص إسرائيلي غرب غزة

أصيب عدد من النازحين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم عن مصادر محلية قولها إن "زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار، صوب مئات النازحين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في مدينة غزة ومحافظة الشمال عبر جسر وادي غزة عند شارع الرشيد، ما أدى لإصابة اثنين منهما على الأقل".

وكان خمسة فلسطينيين بينهم امرأة، استشهدوا أمس الأحد، جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية النازحين على شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.