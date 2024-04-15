ضيق الميزانيات يدفع متاحف مهمة في برلين إلى تقليص ساعات عملها

قررت بعض المتاحف المهمة في برلين تقليص ساعات عملها بسبب وضع مالي صعب ناجم عن ارتفاع التكاليف وضيق الميزانيات.

واعتبارا من يوم غد الثلاثاء تعتزم تلك المتاحف إغلاق أبوابها يوم إضافي في الأسبوع، إلى جانب تقليص ساعات العمل اليومية.

وتشمل الإجراءات الجديدة المتحف القديم (Alte Museum) ومتحف بوده (Bode-Museum) في جزيرة المتاحف - وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. بالإضافة إلى ذلك ستنطبق اللوائح الجديدة على المكتبة الفنية، ومتحف "كوبفر شتيش كابينت" للفنون التصويرية، ومتحف "كونست جيفيربه" للفنون الزخرفية في مجمع المرافق الثقافية "كولتور فوروم"، بالإضافة إلى كنيسة "فريدريشسفيردر" الأثرية، ومتحف الثقافات الأوروبية في حي داليم، ومجموعة "شارف-جيرستنبرج" في حي شارلوتنبرج، وقصر "كوبينيك".

وبحسب مؤسسة التراث الثقافي البروسي، المسؤولة عن متاحف برلين الحكومية، ستظل هذه المتاحف مغلقة يومي الاثنين والثلاثاء أسبوعيا وستخفض أيضا ساعات عملها بحسب تدفقات الزوار خلال اليوم.

وقال رئيس المؤسسة هيرمان بارتسينجر، موضحا إجراءات التقليص: "للأسف يجبرنا وضع الميزانية المتوتر على خفض النفقات بشكل كبير... في الوقت نفسه نريد أن نتفاعل بشكل أكثر مرونة مستقبلا مع تدفقات الزوار، وزيادة ساعات العمل بالنسبة للمعارض الناجحة".

على سبيل المثال، في معرض "كاسبار ديفيد فريدريش" - المخطط له خلال الفترة من 19 نيسان/أبريل حتى 4 آب/أغسطس المقبل في متحف "المعرض الوطني القديم" - سيكون للحشود المتوقعة خلال أيار/مايو حتى آب/أغسطس إمكانية الدخول حتى الساعة 8 مساء من الخميس إلى السبت، مع إضافة أمسيات الثلاثاء والأربعاء إلى يوم الاثنين الأخير من المعرض.