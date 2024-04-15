 الاثنين 15 أبريل 2024.. ارتفاع مؤشرات البورصة فى بداية التعاملات بعد إجازة عيد الفطر - بوابة الشروق
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الاثنين 15 أبريل 2024.. ارتفاع مؤشرات البورصة فى بداية التعاملات بعد إجازة عيد الفطر

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 10:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 10:22 ص

ارتفعت مؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليصعد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 28748.61 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي أكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى 9343.73 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند 6557.55 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" قد صعد بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 28,503 نقطة، مع نهاية تعاملات الاثنين الماضي آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وكانت البورصة قد أعلنت اعتبار الثلاثاء الماضي 9 أبريل عطلة رسمية، بمناسبة عيد الفطر، وحتى أمس الأحد 14 أبريل.

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