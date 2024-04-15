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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الأمن القومي الإيراني يحذر إسرائيل من شن هجوم مضاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 12:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 12:20 ص

حذر مجلس الأمن القومي الإيراني إسرائيل من رد عسكري على هجمات طهران.

وقال المجلس في بيان "إذا كان النظام الصهيوني يرغب في مواصلة ممارساته الشريرة ضد إيران، فسوف يتلقى ردا أكبر بعشرة أضعاف على الأقل من الهجوم الأخير"، وفقا لبوابة "نور نيوز".

وأضاف البيان أن إيران اختارت الحد الأدنى من الإجراءات العقابية ضد إسرائيل واستهدفت مواقع عسكرية فقط في هجومها الذي شنته اليوم.
وقد شنت إيران "عملية الوعد الصادق" انتقاما لغارة جوية على أراضي سفارتها في دمشق في الأول من أبريل الجاري أسفرت عن مقتل اثنين من الجنرالات وآخرين. ويعتقد أن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم كما أنه لم تنف مسؤوليتها عنه.
كان القادة الإسرائيليون قد هددوا بالرد حال شنت طهران هجوما على بلادهم ، انتقاما لقصف القسم القنصلي بسفارة إيران في العاصمة السورية دمشق نسب لإسرائيل.


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