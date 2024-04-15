علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على القانون الألماني الجديد المثير للجدل الذي يسمح لمواطنيها بتغيير الجنس مرة واحدة في العام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في صفحتها على "تيليغرام"، إن ألمانيا تجاوزت القاع من جديد من خلال السماح لمواطنيها بتغيير جنسهم مرة واحدة في السنة.

ولفتت زاخاروفا، على وجه الخصوص، إلى أنه، وفقا للقانون الجديد في ألمانيا، أصبح من الممكن الآن تغيير الجنس مرة واحدة سنويا حسب الرغبة.

وسيحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما فقط إلى موافقة من الوالدين للقيام بذلك، وبعد سن الـ 14 عاما، يمكن للمراهقين أن يقرروا اختيار جنسهم بأنفسهم.

وقالت زاخاروفا: "لم يمر حتى أسبوعان على شرعنة المخدرات في ألمانيا، وها هي تتجاوز الحضيض في تهافتها مرة أخرى".