 إسرائيل تنهي حالة الطوارئ التي أعلنتها نتيجة للهجوم الإيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تنهي حالة الطوارئ التي أعلنتها نتيجة للهجوم الإيراني

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 9:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 9:25 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، أنه أنهى حالة الطوارئ ورفع القيود التي كان فرضها في أعقاب الهجوم الإيراني الليلة الماضية.


ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى الجيش قوله إنه كان من المفترض أن تبقى هذه القيود سارية حتى الساعة الـ 11:00 من مساء الثلاثاء ولكن تم إلغاؤها الآن.


وأعلن الجيش كذلك أنه اعتراض هدفا جويا مجهولا فوق إيلات باستخدام نظام (سي-دوم) البحري.


وقال: "اكتشفت وحدات البحرية والجوية هدفًا يقترب من المجال الجوي الإسرائيلي من البحر الأحمر، ونجحت سفينة صواريخ بحرية في تحييد الهدف، الذي كان تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي ولم يشكل أي تهديد، ولم يتم تفعيل أي إنذارات".

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