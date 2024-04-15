الوادي الجديد: انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر لمتابعة سير العمل بالمدارس

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، انطلاق إحدى رحلات الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم المحافظة الذي يضم مجموعة من الموجهين من الإدارات التعليمية والموجهين العموم في المواد الدراسية المختلفة والمتابعين؛ للمرور على مجموعة من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وقال إن ذلك لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية وتذليل العقبات إن وجدت، والتي قد تعرقل سير العمل بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بجميع أرجاء المحافظة، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية ليس تصيد الأخطاء ولكن للوقوف على جميع الإيجابيات ودعمها ومعالجة جميع السلبيات.

وأشار إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية، والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية في جميع الإدارات التعليمية.