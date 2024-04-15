إسرائيل تلغي القيود التي فرضتها بسبب الهجوم الإيراني

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه بعد تقييم الوضع، تقرر إلغاء القيود المفروضة بسبب الهجوم الإيراني، والتي كان من المفترض أن تبقى سارية المفعول حتى اليوم الاثنين الساعة 23:00.



وتضمنت التعليمات رفع القيود على التجمعات والأنشطة الرياضية والترفيهية وعودة الدراسة بما في ذلك المخيمات التي تم التخطيط لها لعطلة عيد الفصح.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأقصى لحجم الاجتماعات، كما جاء في الرسالة.

وردا على قصف الطيران الإسرائيلي لبمنى القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين الماضي، ومقتل عدد من الضباط في الحرس الثوري، نفذت إيران الليلة الماضية هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99%" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

في المقابل أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.