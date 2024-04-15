قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، ليس مستفيدًا من الوضع الحالي الخاص بالحرب على قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن ما يتراوح بين 70% إلى 80% لا يثقون في نتنياهو، الذي قاوم المطالب لإجراء انتخابات مبكرة حتى لا يسقط فيها.

وأكمل: «العديد من الإسرائيليين سئموا من نتنياهو وسئموا من الليكود، نريد تغييرا في البلاد وسياسة سلام، لا شك نريد القتال ضد خصوم إسرائيل، لكننا وصلنا إلى نقطة تدمير حماس، ودمرنا معظم ملاجئهم وأنفاقهم وصواريخهم ومقاتليهم».

وزعم مقتل أكثر من 12 ألف عنصر تابع لحماس، قائلًا إن بلاده تريد إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة، والتوصل إلى اتفاق يجعل الأمر ممكنًا.

وأدعى أن «الحرب التي شنتها بلاده على غزة نتيجة مباشرة للهجمات الوحشية ضد المدنيين الإسرائيليين يوم 7 أكتوبر»، زاعمًا أن «حماس لا تكترث بالفلسطينيين وأهل غزة».

واستطرد: «أنا حزين من هذا الرد الإسرائيلي لتدمير حماس والذي أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين الأبرياء، حماس تضع نفسها بين المدنيين في المناطق المكتظة تحت المستشفيات والمراكز والمباني المدنية، ومن المستحيل الوصول إليها دون إيذاء المدنيين الأبرياء للأسف»، بحسب تعبيره.



