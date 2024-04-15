جنوب أفريقيا تعتزم الطعن على قيود الاتحاد الأوروبي على صادراتها من الحمضيات

قالت مصادر مطلعة إن جنوب أفريقيا خطت خطوة أولية نحو تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على وارداتها من الحمضيات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض منذ عامين شرط التبريد الإضافي على صادرات جنوب أفريقيا من الحمضيات وهي ثاني أكبر دولة مصدرة لها في العالم بعد إسبانيا. ويقول الاتحاد الأوروبي إن التبريد الإضافي مطلوب لمكافحة حالات الإصابة بالبقع السوداء للحمضيات، وهو مرض فطري يترك بقع داكنة على الفاكهة، وعثة التفاح، وهي آفة تتواجد في بساتين جنوب أفريقيا.

وبلغت صادرات جنوب أفريقيا من الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والماندرين إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي حوالي 644 مليون دولار بحسب غرفة الشركات الزراعية في جنوب أفريقيا.

وترفع الشروط الأوروبية الإضافية تكلفة الصادرات الجنوب افريقية وتقلص حجم الصادرات التي تنافس الحمضيات الإسبانية في سوق الاتحاد الأوروبي.

وتقول جنوب أفريقيا إن البقع السوداء وإن كانت تظهر على قشرة الثمرة الخارجية فإنها لا تؤثر على الجودة.