مصرع طالب أسفل عجلات القطار في الشرقية

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة، اليوم الاثنين؛ إثر تعرضه لحادث قطار في نطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول محمد، 18 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، مقيم بقرية بني عياض بمركز أبو كبير، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر اصطدام القطار رقم 173 القادم من الصالحية في اتجاه الزقازيق به أثناء عبوره من مكان غير معد للعبور قبل مزلقان السافونة بمركز أبو كبير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2083 إداري مركز أبو كبير لسنة 2024، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.