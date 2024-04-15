رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: آمل ألا يكون هناك رد على إيران

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، عن أمله في ألا ترد بلاده على الهجوم الذي شنته إيران يوم السبت الماضي، على تل أبيب.

وقال خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إن بلاده هزمت إيران بـ«طريقة عظيمة» عبر إسقاط 120 صاروخا باليستيا، واعتراض الصواريخ الأخرى من أنظمة الدفاع الجوي والقبة الحديدية ومقلاع داوود.

وأشار إلى أن «وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحلفاءه في الكابينيت، لا يمثلون أغلب الإسرائيليين»، مضيفًا: «هم يريدون الحرب والمواجهة والعنف ولا يتحدثون باسمنا، معظم الإسرائيليين يعتقدون أننا عاقبنا إيران ليلة السبت بطريقة رائعة ولسنا بحاجة للرد»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن «إعلان الحكومة الإيرانية إنهاء مهمتها في الرد على إسرائيل تصريح ذكي»، معقبًا: «لا أرى أي سبب لتوسيع النزاع مع إيران، والعديد من الإسرائيليين يؤيدون هذا الرأي».

وتمنى أن تمتثل الحكومة الحالية لنصيحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منوهًا في الوقت نفسه، أن «ما فعلته إيران يعد انتهاكًا للقانون الدولي وإعلانًا رسميًا للحرب».

وأكمل: «لقد سجلنا نيتهم ونعلم أننا يمكن أن ندافع عن أنفسنا، ولو هناك حاجة في المستقبل لدينا إجراءات هجومية قوية نتخذها ضد إيران، لكني لا أعتقد أننا بحاجة إليها الآن».

ونوه أن الحكومة الحالية في العديد من الحالات «لا تفهم ما هو مفهوم»، معربًا عن تأييده للتصريحات الصادرة عن الدول والتي أكدت أهمية عدم توسيع دائرة العنف.



