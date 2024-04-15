كولر عن توقيت التبديلات: لا أفهم ماذا تريدون؟

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استنكر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الاستفسار الدائم عن قراره بشأن توقيت التبديلات عقب الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 2/1 مساء الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لم أبدأ اللقاء بتشكيل خاطئ بل خططنا لمباغتة المنافس، ولا أفهم ماذا تريدون بكثرة السؤال عن التبديلات".

وأضاف المدرب السويسري "في وقت سابق كانت الشكوى من التبديل في وقت متأخر، والآن السؤال عن سبب إجراء التبديلات مبكرا بين الشوطين".

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن مشاركة عمرو السولية ورضا سليم ووسام أبو علي مع بداية الشوط الثاني مع دخول أحمد عبد القادر ساهمت تدريجيا في سير اللقاء باتجاه واحد فقط نحو مرمى الزمالك.