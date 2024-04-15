بولندا تشهد زيادة جديدة في معدلات تدفق المهاجرين على الحدود من بيلاروس

ذكرت قوات حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين، على موقع "اكس" إن بولندا شهدت زيادة جديدة في محاولات عبور حدودها مع بيلاروس بشكل غير قانوني خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم رصد 669 محاولة خلال نهاية الأسبوع الماضية فقط.

وقالت متحدثة باسم حرس الحدود لوكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي) إنه تم تسجيل 3200 محاولة عبور بشكل غير قانوني حتى الآن الشهر الجاري و6500 محاولة عبور منذ بداية العام.

واعتقل ضباط حرس الحدود 10 من مهربي البشر حاولوا تهريب أكثر من 20 شخصا عبر الحدود خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وتشمل هذه الأرقام أولئك الذين نجحوا في اختراق السياج الحدودي أو عبور النهر الذي يمثل الحدود بين البلدين وكذلك أولئك الذين اقتربوا من السياج من الجانب البيلاروسي ولكنهم فشلوا في اختراقه، حيث يقع السياج داخل الأراضي البولندية.