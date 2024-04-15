استخبارات الحرس الثوري الإيراني تصدر بيانا تحذيريا بشأن دعم إسرائيل في الفضاء الافتراضي

أصدرت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أمس الأحد، بيانا تحذيريا بشأن دعم إسرائيل في الفضاء الافتراضي (الإنترنت).

وقالت منظمة الاستخبارات التابعة لحرس الثورة الإسلامية في بيان لها، وفق ما نقلت وكالة "مهر": "عقب الأعمال الوحشية والعدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاصب في مجال إبادة الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل، فضلا عن الاعتداء على الأماكن الدبلوماسية الإيرانية واغتيال القادة العسكريين، يجرح نشاط بعض الصفحات الافتراضية دعماً للكيان الصهيوني مشاعر الأمة الإيرانية العظيمة، ولذلك نود أن نبلغ مواطنينا الأعزاء أن أرسلوا، إذا رأيتم أي نشاط يدعم الكيان الصهيوني في الفضاء الافتراضي، معلومات ومواصفات الصفحات المذكورة والقائمين عليها إلى قسم التقارير العامة في موقع جرداب في أقرب وقت".

وتمت الإشارة إلى أنه "سيتم التعامل مع مرتكبي هذه الأعمال بشكل حاسم بموجب المواد 6 و7 و8 من قانون مكافحة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد السلام والأمن".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا.