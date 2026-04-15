نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الأردني يشهدان توقيع اتفاقية بين البلدين لإنشاء شبكة سكك حديدية

شهد نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الأردن جعفر حسان، اليوم الأربعاء، في قصر الوطن بأبوظبي، توقيع اتفاقية بين البلدين لتطوير شبكة سكك حديدية في الأردن وتأسيس الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد التي ستقوم بتشييد وتشغيل مشروع سكَّة الحديد الذي يبلغ طولها 360 كيلومتراً، لربط مناطق التعدين الرئيسية بميناء العقبة، بهدف نقل 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي.

وفي إطار الاتفاقية جرى التوقيع على تأسيس الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد، الشركة المشتركة بين شركة "لِعماد" القابضة الإماراتية وعدد من الجهات المساهمة في الأردن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبموجب الاتفاقية ستتولى الشركة المشتركة مهام تنفيذ شبكة السكك الحديدية في الأردن وتشغيلها وصيانتها.

وأكد منصور بن زايد آل نهيان أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الراسخة بين الإمارات والأردن، التي تستند إلى رؤية مشتركة لقيادة البلدين، في ترسيخ أسس التعاون والتكامل وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأشار، إلى أن ما يجمع البلدين من علاقات متينة يشكّل نموذجاً متقدماً للشراكات القائمة على الثقة وتوحيد الرؤى، والعمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الإمارات ماضية في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الأردن، بما يدعم مسيرة التنمية المشتركة.