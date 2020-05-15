اليمن: ارتفاع حالات كورونا إلى 108 بينها 16 حالة وفاة

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ارتفعت حالات فيروس كورونا المستجد في اليمن، إلى 108 حالة إصابة مؤكدة، بينها 16 حالة وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في نشرتها اليومية، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة جديدة خلال الساعات الماضية.

وأضافت أنه بهذه الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الحالات إلى 106 بينها 15 حالة وفاة وحالة شفاء واحدة في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت رسميا خلال الأيام الماضية رصد حالتين أصيبتا بكورونا في المناطق الخاضعة لسلطتها بينها حالة وفاة.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات في اليمن أجمع 108 حالة بينها 16 وفاة.

يأتي ذلك في ظل اتهامات توجهها الحكومة الشرعية لجماعة الحوثي بشأن إخفاء العد الحقيقي لحالات الإصابة بوباء كورونا خصوصا في العاصمة صنعاء.

وكانت اليمن قد سجلت أول حالة إصابة بكورونا في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد في 10 أبريل الماضي.