الفيفا يتخذ قراره بشأن مونديال 2023 للسيدات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيتخذ القرار بشأن الدولة التي تستضيف كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، في 25 يونيو المقبل، وذلك بعد أن اضطر مجلس الفيفا تأجيل اجتماعه بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن خلال مؤتمر عبر الفيديو، يتخذ مجلس الفيفا قراره بشأن اختيار واحد من الملفات الأربعة المقدمة من البرازيل وكولومبيا واليابان والملف المشترك لأستراليا ونيوزيلندا.

وكان الفيفا قد قرر في وقت سابق رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 24 إلى 32، اعتبارا من نسخة 2023 .

وكان من المفترض أن يجتمع مجلس الفيفا في أوائل يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لكن الاجتماع جرى تأجيله بسبب أزمة الوباء العالمي.