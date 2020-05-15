أطباء وأكاديميون: تأجيل العمليات الجراحية بسبب كورونا مخاطرة بحياة المرضى

كشف تقرير نشر يوم الخميس أن وباء فيروس كورونا قد يتسبب في إلغاء أو تأجيل 4ر28 مليون عملية جراحية اختيارية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي قد يتسبب في عواقب مميتة لمرضى السرطان.

وذكرت دراسة أجراها أطباء وأكاديميون في 11 دولة نشرت في المجلة البريطانية للجراحة يوم الخميس إن تأجيل العمليات الجراحية بسبب جائحة فيروس كورونا قد يعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر.

وقال أنيل بانجو، جراح استشاري في وحدة أبحاث الصحة العالمية بالمعهد الدولي للجراحة في جامعة برمنجهام البريطانية، "قد تتدهور حالة المرضى، مما يؤدي إلى تدهور امكانية البقاء على قيد الحياة أثناء انتظارهم لإعادة جدولة مواعيد عملياتهم الجراحية".

وأضاف بانجو، وهو أيضا محاضر بارز ، "في بعض الحالات، السرطان على سبيل المثال، قد تؤدي العمليات الجراحية المؤجلة إلى عدد من الوفيات غير الضرورية".

وكان الدافع وراء الدراسة، المبنية على معلومات من جراحين في 359 مستشفى من 71 دولة، تعليق المستشفيات البريطانية لمعظم العمليات الجراحية لمدة 12 أسبوعًا منذ مارس الماضي.

وأودت جائحة فيروس كورونا حتى الآن بحياة حوالي 300 ألف شخص من بين 3ر4 مليون حالة تم الاعلان عنها.