سلوفينيا تعلن القضاء على انتشار كورونا وتعتزم فتح الحدود في 31 مايو

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ذكرت حكومة سلوفينيا، أنها قضت على انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها سوف تفتح حدودها بالكامل أمام مواطني الاتحاد الأوروبي في 31 مايو.

وقال رئيس الوزراء يانيز يانشا في وقت متأخر من أمس الخميس، إن المعدل المنخفض من الإصابات الجديدة "يسمح بتخفيف الإجراءات" الموضوعة لاحتواء انتشار الفيروس، بحسب وكالة الأنباء السلوفينية.

ومن ناحية أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الجاري من أنه من المبكر للغاية إعلان نهاية لأزمة فيروس كورونا.

وقال مسؤولو المنظمة بشكل متكرر إن العالم ليس آمنا حتى تطوير علاج أو لقاح يصبح متوفرا على نطاق واسع.

وسجلت سلوفينيا ما مجموعة 35 إصابة جديدة على مدار الأسبوعين الماضيين بعدما فرضت قيودا للحد من الجائحة في 12 مارس.

وبدءا من 31 مايو الجاري، سوف يتم السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بدخول سلوفينيا بدون الخضوع لفترة عزل تستمر سبعة أيام بينما سوف يظل يتحتم على المواطنين من دول أخرى الخضوع لفترة حجر صحي تستمر أسبوعين.