«الزراعة»توافق على صرف ١٠٢ مليون جنيه جديدة لتمويل صغار المربين بمشروع البتلو

أعلنت وزارة الزراعة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو فى جلسته الاخيرة، التي تم عقدها برئاسة السيد القصير وزير الزراعة، على صرف مبلغ 102 مليون و132 ألف جنيه، لتمويل ٤٠٥ مستفيد، لشراء وتغذية ٦٠٦١ رأس ماشية بغرض التسمين.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس الجمعة، أنه تم الموافقة على تمويل عدد 237 مستفيدا لشراء وتغذية عدد 2875 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع، بقيمة تمويلية حوالي 38 مليون و422 ألف جنيه، بالإضافة إلى تمويل عدد 168 مستفيدا لشراء وتغذية 3186 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو، بمبلغ 63 مليون و720 جنيه.

وقال وزير الزراعة، إن الرئيس السيسي وجه بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروعاً نموذجياً لهم.

وشدد القصير على تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلى أو مستورد, مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها, موضحاً أن معدل إسترداد القروض الممولة حتى تاريخه قد وصل إلى نسبة 100% وهذا يدل على وعى المستفيدين والتزامهم بتوجيه القروض فى الغرض التى خصصت من اجله.

ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومقرر المجلس، أن جملة ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو قد بلغ حوالي مليار و60 مليون جنيه، للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة, المحسنة وراثياً وسريعة النمو

من جانبه أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).