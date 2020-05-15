العاهل الأردني: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن

حذر العاهل الأردني الملك، عبدالله الثاني، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن.

وأضاف الملك عبدالله في مقابلة مع صحيفة "دير شبيجل" الألمانية نشرت اليوم الجمعة، أن حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضا بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما.

وبسؤاله عن إمكانية تعليق الأردن العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، قال الملك عبدالله: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات".

ولفت الملك عبدالله إلى اتفاق وجهات النظر بين الأردن ودول كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي فيما يحدث بالمنطقة، قائلا: " نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد دعا، أمس الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى "التصدي" لمخطط إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه ينسف عملية السلام، ويقوض حل الدولتين.