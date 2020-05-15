تعاون ثلاثي بين كوريا الجنوبية والصين واليابان لتطوير لقاح فيروس كورونا

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بحث وزراء صحة كوريا الجنوبية والصين واليابان، اليوم الجمعة، سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- خلال مؤتمر خاص عبر الفيديو، واتفق الوزراء الثلاثة على تبادل المعلومات حول سبل الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد ومشاركة المعلومات الخاصة بالعلاج ولقاحات كورونا.

وناقش الوزراء خلال المؤتمر أوضاع تفشي كورونا في كل دولة والسياسات الحالية لمواجهته، كما تبادلوا الآراء حول سياسة الوقاية في عصر ما بعد كوفيد-19، بالإضافة إلى ذلك، تبنى وزراء الصحة بيانا مشتركا، تعهدوا خلاله بتبادل خبرات الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة الخاصة بفيروس كورونا بالإضافة إلى المعلومات الوبائية والسريرية وكذلك الخصائص المختبرية.

ومن جانبه، اقترح وزير الصحة الكوري إنشاء نظام استجابة لأزمة الأمراض المعدية وبناء نظام تعاوني لتطوير علاج ولقاح لكورونا كذلك توسيع نطاق تبادل رجال الأعمال.

جدير بالذكر أن وزراء الصحة (كوريا والصين واليابان) يبحثون سبل الاستجابة المشتركة للمشكلات الصحية عبر الاجتماع السنوي منذ عام 2007، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السنوي القادم في الصين نهاية العام الجاري.