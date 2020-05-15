تدشين أضخم كراكة في تاريخ هيئة قناة السويس

شهد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم تدشين الكراكة (مهاب مميش) بترسانة (IHC) الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وشهد المراسم من موقع التدشين كل من Tom Van Heijningen المدير التنفيذي للمشروع بالشركة الهولندية، والمهندس أحمد فاروق إبراهيم رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على بناء الكراكة بالهيئة.

وخلال التدشين، تم إنزال الكراكة من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

وقال رئيس هيئة قناة السويس -في بيان اليوم الجمعة- إن إنشاء تلك الكراكة يأتي في إطار تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها تطبيقاً لاستراتيجية هيئة قناة السويس 2023.

وأكد أن الكراكة تعد إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، بالإضافة إلى كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.

وأوضح رئيس الهيئة أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من استلام الكراكه في أقرب وقت ممكن.

بدوره، أوضح المهندس السيد عسكر مدير إدارة الكراكات بالهيئة، أن المواصفات الفنية للكراكة تلائم العمل في القناة والمشروعات القومية المختلفة في الوقت الحاضر ومستقبلاً حيث يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 متراً، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقاً لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

وأكد أن التعاقد على بناء الكراكة الجديدة يشمل لأول مرة توريد محاك متقدم لتدريب الأطقم الفنية على العمل بالكراكات، علاوة على توريد كراكة حفار صغيرة Beaver 45 والتي سيتم تركيبها وتصنيع مثيلاتها في ترسانة بورسعيد البحرية في إطار جهود نقل التكنولوجيا، وكذلك توريد الوصلات الكروية والمرنة لخطوط الطرد بطول ٦ كم والجاري تصنيع باقي مكوناته في الشركات التابعه لهيئة قناة السويس.

يذكر أن الطول الكلي للكراكة يبلغ١٤٧,٤متر، وعرضها ٢٣مترا، بعمق ٧,٧٠متر، وغاطس ٥,٥٠متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال/الساعة على طول ٤كم.