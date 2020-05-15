جامعة مدينة السادات تستقبل 435 عالقا عائدا من الكويت

قال الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدنية السادات، إن المدن الجامعية، استقبلت ٤٣٥ من أبناء مصر العائدين من الكويت، في ضوء سياسة الدولة لاحتواء أزمة كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لأبناء مصر العائدين من الخارج وتوفير أماكن مناسبة للعزل الوقائي واتساقًا مع الدور المنوط بالجامعات؛ تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتخطي الأزمة.

استقبل العائدين الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الدكتور حمدي عمارة والدكتور شريف محمد علي و حمدي البهجي أمين عام الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن العائدين وصلوا عبر ٣ رحلات جوية إلى مطار القاهرة ثم تم نقلهم بعد اتخاذ إجراءات الفحص الصحي بالمطار.