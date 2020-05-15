النيابة العامة السودانية: تقديم المتهمين في أحداث جنوب كردفان للمحاكمة قريبا

أكدت النيابة العامة السودانية تقديم المتهمين في أحداث ولايات (جنوب دارفور، جنوب كردفان، وكسلا) للمحاكمة حال إكمال التحقيقات والتحريات اللازمة في أقرب وقت ممكن، معلنة عن القبض وتوقيف عدد كبير من المشتبه بهم وتشكيل ثلاث فرق تحقيق في كل دائرة من دوائر الأحداث.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، أكدت النيابة في بيان حول أحداث جنوب درافور وكسلا وجنوب كردفان أنه لا إفلات من العقاب وأن ثقافة العنف واللجوء الى استخدام القوة هو من أكبر المهددات التي تستلزم التعامل بحزم مع التفلتات التي تؤدي إلى المواجهات القبلية التي يشهدها السودان.

ودعت النيابة العامة إلى ضرورة وضع قرارات المجلس الأعلى لنزع السلاح موضع التنفيذ وأن النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ستباشر مهامها وواجباتها بكل حزم وفق أحكام القانون.

وأعلنت السودان، الأربعاء، عن مقتل 26 شخصًا في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي في جنوب كردفان.

وأعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (فى جنوب السودان)، فى اجتماع طارئ، حظر التجوال الشامل فى الولاية لمدة ثلاثة أيام على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المدينة.