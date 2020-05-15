اعتذر أبو اليزيد محمد أبو اليزيد عوض، وشهرته أبو اليزيد محمد صالح، خطيب مكافأة بإدارة أوقاف طنطا أول التابعة لمديرية أوقاف الغربية، عما بدر منه من نشر خبر مفبرك لجريدة الشروق، يحمل تصريحات غير حقيقية لوزير الأوقاف.

وقال صالح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اعتذر عما تم نشره عبر صفحتي من جريدة الشروق.. الصفحة كانت مفتوحة».

وكان تداول الخطيب المذكور صورة مفبركة تحمل تصريحات من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وتحمل لوجو واسم جريدة «الشروق».

وحملت الصورة المتداولة لوزير الأوقاف تصريحا جاء فيه: «وضع أحمر الشفاه في نهار رمضان لايفطر مالم يبتلع ويجوز وضع المكياج للرجال لأن الله جميل يحب الجمال»، وهو مالم يصرح به وزير الأوقاف، وغير منشور على الموقع الإلكتروني لجريدة الشروق.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة لـ«الشروق»، إنه لا صحة لأي من التصريحات التي نسبتها وتداولتها إحدى الصفحات الوهمية.

وألغت مديرية أوقاف الغربية تصريح خطابة أبو اليزيد محمد أبو اليزيد، بناء على ما صدر من من تجاوزات لا تتسق مع أخلاق من يُسمح له بصعود المنبر، بحسب المديرية.

وأبلغت المديرية ديوان عام الوزارة بذلك مع تنبيهها على جميع العاملين بالمديرية من عدم تمكين المذكور من أي عمل دعوي أوصعود المنبر أو إمامة الناس بالمساجد.

وأكدت مديرية أوقاف الغربية، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تجاوزات المذكور على صفحته، وإبلاغ الجهات المختصة بمتابعة جرائم النشر الإلكتروني بما نشره على صفحته الخاصة.