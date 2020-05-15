استطلاع: معظم الالمان ليسوا مستعدين لإنهاء الإغلاق بسبب كورونا

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أظهرت نتائج استطلاع جديد أجري في ألمانيا أن أكثر من نصف الألمان يرغبون في استمرار سريان قيود الإغلاق الحالية التي وضعت للسيطرة على انتشار فيروس كورنا المستجد.

وقال 56 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يشككون في خطط رفع الإجراءات، التي منعت الألمان من التجمع وأبقت العديد من الشركات مغلقة، على الرغم من إعادة فتح بعض مجالات الحياة العامة تدريجياً في الأسابيع الأخيرة.

وقال 40 بالمئة إنهم يرغبون في مزيد من تخفيف الارشادات التوجيهية خلال الأسابيع المقبلة.

فيما لم يتمكن 3 بالمئة من تحديد موقفهم، بينما رفض 1 بالمئة ابداء رأيهم.

ويميل أولئك الذين أرادوا تخفيف الارشادات التوجيهية إلى القول بأنهم يدعمون الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لرجال الأعمال أو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وشمل الاستطلاع عينة من 1034 شخصا وأجري يومي الثلاثاء والأربعاء لصالح لـ دويتشلاند تريند، التي يديرها شبكة تلفزيون إيه أر دي الألمانية العامة.

وأجري الاستطلاع بهامش خطأ يتراوح بين 4ر1 إلى 1ر3 بالمئة.