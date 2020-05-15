مصدر عراقي: مقتل عائلة من 6 أفراد شمال بغداد

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الجمعة، بمقتل عائلة من 6 أشخاص وحرق دارهم ومزرعتهم شمال مدينة سامراء.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "مسلحين مجهولين هاجموا فجر اليوم منزل مختار إحدى القرى في منطقة الجلام شرقي مدينة سامراء وقتلوا المختار(العمدة) خضير عباس السامرائي وثلاثة من أبناءه وامرأة وطفل، كما أحرق المسلحون داره ومزرعته وسياريتن، فضلا عن قتل عدد من رؤوس الماشية قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ولم يشر المصدر الأمني إلى هوية المهاجمين.

غير أن عدة مناطق من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين يتخذون من الأحراش والبساتين والجبال نقاط انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من الإعلان من جانب الحكومة العراقية عن القضاء على التنظيم المتطرف قبل أكثر من عامين.