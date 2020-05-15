اختيار شتيفان هاربارت رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا

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اختار مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) السياسي السابق في الحزب المسيحي الديمقراطي، شتيفان هاربارت، رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية العليا.

وانتخب المجلس هاربارت، الذي يبلغ من العمر 48 عاما، بالإجماع ليكون خلفا لأندرياس فوسكوله، الذي سيترك المحكمة الدستورية عقب انتهاء فترته الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة الدستورية في ألمانيا هو الرجل الخامس في الدولة من الناحية البروتوكولية.

وكان هاربارت نائب رئيس المحكمة منذ نهاية عام 2018، ومن المتعارف عليه أن نائب رئيس المحكمة هو الذي يتم ترشيحه لتولي رئاسة المحكمة فيما بعد.

تجدر الإشارة إلى أن المحامي السابق هاربارت هو أيضا رئيس الدائرة الأولى في المحكمة.

ومن المقرر تنفيذ التغيير عقب تعيين هاربارت من قبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

وانتهت فترة ولاية فوسكوله في 6 مايو الجاري، وانضم فوسكوله، البالغ من العمر 56 عاما، إلى المحكمة منذ عام 2008، ويترأسها منذ عام 2010.