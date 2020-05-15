ميسي: لاوتارو لاعبا متكاملا

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد وهداف فريق برشلونة الإسباني، بمواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، معتبرا إياه لاعبًا متكاملًا.

وقال ميسي في تصريحات لـ "موندو ديبورتيفو" الإسبانية :"سأكون صريحًا، أنا لست متأكدا ما إذا كانت هُناك مفاوضات تجرى معه، ليس لدي أي فكرة عن ذلك".

وأضاف: "مارتينيز مهاجم مثير للإعجاب، أعتقد أنه متكامل للغاية، قوي ويراوغ ويتوغل بشكل جيد للغاية، يمكنه تسجيل الأهداف، ويعرف كيف يحافظ على الكرة، سنرى ماذا سيحدث معه، ومع أسماء أخرى".

وتألق مارتينيز، هذا الموسم مع إنتر ميلان، إذ سجل 16 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة، في 31 مباراة مع "الأفاعي" بمختلف المسابقات.