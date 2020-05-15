وزارة المواصلات الألمانية تطالب بوضع حواجز داخل سيارات الأجرة لحماية الركاب من كورونا

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طالبت وزارة المواصلات الألمانية بتصميم حواجز داخل سيارات الأجرة لحماية الزبائن والسائقين من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة اليوم الجمعة إن أربعة ملايين يورو سترصد لهذا الغرض وفي حال زيادة الطلب عليها سوف يتم توفير 500 ألف يورو إضافية.

وأضافت الوزارة أن هذا البرنامج سيبدأ تنفيذه الأسبوع المقبل.

وستدعم الوزارة شراء المواد اللازمة لبناء هذه الحواجز وإذا لزم الأمر أيضا نفقات تنفيذها.

وسيتم رصد مبلغ 400 يورو لكل سيارة أجرة، كما ستدعم شركات سيارات الأجرة أيضا هذا المشروع ماليا.

وينتهي البرنامج بحلول نهاية أغسطس المقبل.

وقال رئيس اتحاد سيارات الأجرة وشركات تأجير السيارات ميشائيل مولر: "يأتي أمان وحماية عملائنا في المقام الأول. وهذا ينطبق بصفة أخص على الوقت الراهن حيث تعود بالتدريج حركة العملاء بصورة أقوى بعد إجراءات تخفيف القيود".

كان العديد من سائقي سيارات الأجرة بدأوا في مستهل حلول الجائحة في بناء حواجز داخل سياراتهم.

أضاف مولر قائلا: "إن خطر انتقال العدوى داخل سيارات الأجرة أقل بالتأكيد منه داخل السيارات الأكبر، ولكن وضع حواجز بين السائق والعميل سيؤدي إلى تقليص ذلك أكثر."