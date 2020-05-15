الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيلتقي الرئيس التنفيذي لسانوفي الثلاثاء المقبل

أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن بول هادسون، الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية واللقاحات، سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع وسط غضب متزايد في فرنسا من تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي العملاقة والذي أبلغ وكالة أنباء بلومبرج بأن الولايات المتحدة سيكون لها الأولوية في الحصول على أي لقاح قد تنتجه الشركة لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت بلومبرج عن هادسون قوله إن الولايات المتحدة سيكون لها الحق في الحصول على أكبر طلبية مسبقة من اللقاح وإنها ستحصل عليه قبل أن تحصل عليها دول أخرى بأيام وأسابيع، وذلك لأن واشنطن تستثمر في العمل على إنتاج لقاح للفيروس.

وقالت الرئاسة الفرنسية أمس الخميس إن الرئيس ماكرون أعرب عن استيائه من تصريحات هادسون، حيث أكد الرئيس الفرنسي في وقت سابق بأنه يجب اعتبار أي لقاح لعلاج فيروس على أنه منفعة عامة عالمية.

وفي محاولة للتخفيف من حالة الغضب التي سببتها تصريحات هادسون، قال رئيس شركة سانوفي سيرج فاينبرج أمس الخميس في تصريحات لقناة "فرانس 2" إنه لن يكون هناك أولوية لأي دولة في الحصول على لقاح.

وأضاف فاينبرج أن الولايات المتحدة قد تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات من اللقاح التي يتم إنتاجها في مصانع الشركة العاملة هناك، مشيرا إلى أن سانوفي لديها مرافق إنتاج ضخمة في فرنسا والدول الأوروبية الأخرى.