الأردن: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 596 إصابة.



وذكرت الوزارة - وفق لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم /الجمعة/ - أن الإصابات العشر الجديدة هي 6 حالات لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري "منها 3 حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق"، إضافة إلى تسجيل 4 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم أردنيّين، واثنين من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.



وسجلت الوزارة 8 حالات شفاء اليوم في مستشفى الأمير حمزة، ليبلغ عدد الحالات قيد العلاج 131 حالة، وأجرت قرابة 4500 فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 136 ألفا و229 فحصاً.



وأشارت الصحة الأردنية إلى انتهاء فترة حظر التجوّل الشامل منتصف هذه الليلة بحيث تعود الأمور إلى ما هي عليه خلال أيّام الأسبوع، ويسمح للمواطنين بالخروج من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، وفق الآليّة السابقة.