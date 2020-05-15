تركيا: اعتقال رؤساء بلديات لصلتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني الإرهابي

في إطار تحقيق إرهابي في شرق وجنوب شرق تركيا، ألقي القبض في وقت مبكر اليوم الجمعة، على عدد من المسؤولين المحليين من حزب سياسي تتهمهم الحكومة بأن لهم علاقات بإرهابيين، بحسب مصادر أمنية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية عن المصادر قولها إنه تم اعتقال عمدة أغدير ياسر اكوس من حزب الشعوب الديمقراطى المعارض فى وقت مبكر من اليوم الجمعة كجزء من التحقيق فى الارهاب.

ووفقًا للمصادر ، فقد تم القبض على عمدة سيرت بريفان هيلين إسيك ، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان ، وعمدة كورتالان باران أكجول ، وعمدة منطقة بايكان رمضان سارسيلماز كجزء من التحقيق الإرهابي الذي بدأه كبير المدعين العامين في سيرت.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطية بأن له صلة بجماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية ، وتم تعليق عدد كبير من رؤساء البلديات المحليين المنتمين للحزب من مناصبهم ، بسبب اتهامات الإرهاب.

وتتهم تركيا حزب العمال الكردستاني ، الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية ، بالمسؤولية عن قتل حوالي 40.000 شخص ، بمن فيهم نساء وأطفال ورضع وعناصر من قوات الامن والجيش خلال حملته المسلحة التي اطلقها قبل أكثر من ثلاثين عاما.