موسكو تبدأ حملة اختبارات عشوائية واسعة النطاق لفيروس كورونا

تعتزم موسكو التي سجلت نحو نصف حالات الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إجراء تحاليل على نطاق واسع لمتطوعين بحثا عن الأجسام المضادة، اليوم الجمعة، في جهود لتحديد مدى انتشار الفيروس.

وقال مكتب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في بيان: "سوف يتم دعوة نحو 70 ألف من سكان موسكو بشكل عشوائي كل بضعة أيام للخضوع للتحاليل المعملية". وستكون التحاليل مجانية للمتطوعين.

سجلت روسيا أكثر من 260 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 135 ألف حالة منها كانت في موسكو، فيما ترتفع الإصابات على مستوى البلاد بنحو 10 آلاف إصابة يوميا على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لجهاز مراقبة اتحادي.

وفي ظل البيانات التي سوف يتم الحصول عليها من التحليلات العشوائية بموسكو، يأمل المسؤولون في تحديد مدى قرب المدينة في الحصول على المناعة المجتمعية، بحسب البيان.

ويذكر أن مصطلح "مناعة القطيع" يعني اكتساب ما يكفي من السكان مناعة تجاه مرض ما لمنع انتشاره في منطقة معينة، وتشير التقديرات إلى أن هذه المناعة تتحقق عندما يكتسبها أكثر من 60% من السكان.

وقال مكتب العمدة: "هذه التحاليل سوف تساعد في الحصول على أكثر المعلومات اكتمالا وموثوقية بشأن العدد الحقيقي وانتشار فيروس كورونا في موسكو".

وأضاف أن القدرة على إجراء التحاليل يجب أن ترتفع إلى نحو 200 ألف لكل يوم بحلول نهاية الشهر الجاري. ولم يقدم إطارا زمنيا للتحاليل العشوائية.

في الأسبوع الماضي، قال سوبيانين أن عدد الحالات الفعلية في موسكو ربما يكون أعلى بثلاث مرات مما تم تسجيله.

ووفقا للبيانات المقارنة التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، فإن عدد الحالات في روسيا هو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.

وشهدت المعدلات اليومية للوضع بشأن فيروس كورونا المستجد في روسيا ارتفاعا جديدا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، حيث تجاوزت من جديد حاجز الـ100 وفاة والعشرة آلاف إصابة.