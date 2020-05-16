اختيار عمدة وراسو مرشحا للمعارضة في سباق الرئاسة ببولندا

سيصبح عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، المرشح الرئاسي عن حزب المنتدى المدني المعارض "بي أو" في الانتخابات المقبلة.

وسيحل ترزاسكوفسكي محل نائبة رئيس مجلس النواب مالجورزاتا كيداوا-بلونسكا، التي أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها ستسحب ترشحها.

ويحظى ترزاسكوفسكي أيضا بدعم حزبي نوفوتشيسنا الليبرالي الجديد وإنيشياتيوا بولسكا، وهما حزبان صغيران يشكلان مع حزب المنتدى المدني من الوسط وأكبر أحزاب المعارضة، التجمع البرلماني للتحالف المدني "كيه أو".

ولم يعط بعد حزب الخضر، وهو عضو في التحالف، دعمه لترزاسكوفسكي، لكن من المتوقع أن يفعل ذلك.

ويتعين على المرشح الجديد أن يجمع 100 ألف توقيع من المواطنين لتسجيل ترشيحه بشكل رسمي في الانتخابات، المقرر إجراؤها بشكل مبدئي الشهر المقبل.

بينما سيكون من المرجح أن يتم إعفاء المرشحين المنافسين الذين شاركوا في الأصل في الانتخابات التي تأجلت بالبلاد، من هذا الشرط.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة في 10 مايو، وأصبحت محل جدل شديد في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وقالت المعارضة إنها ستعرض صحة المواطنين للخطر حال إجرائها، ومع ذلك، عارضت أيضا مساعي اللحظة الأخيرة لحزب القانون والعدالة الحاكم "بي آي إس" لإجراء التصويت عبر البريد. ويمكن أن يهدد الاقتراع عبر البريد الذي تم إعداد الإجراءات الخاصة به على عجل نزاهة الانتخابات وسلامتها ومصداقيتها كما تقول المعارضة.

وفي نهاية المطاف، نفد الوقت من الحزب الحاكم واضطر إلى تعليق الانتخابات في اللحظة الأخيرة.

ويتولى رافال ترزاسكوفسكي، المولود عام 1972، منصب عمدة وارسو منذ عام 2018. وقبل أن يدخل عالم السياسة، كان أستاذا جامعيا، وتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي. وكان نائبا بالبرلمان الأوروبي وعمل وزيرا للرقمنة ونائبا لوزير الخارجية في عهد رئيسي الوزراء دونالد توسك وإيفا كوباتش.