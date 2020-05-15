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وزير الخارجية الألماني يتعهد بمزيد من المساعدات الإنسانية للدول الفقيرة

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
برلين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 1:10 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 1:10 م

تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بتقديم المزيد من المساعدات للدول الفقيرة في ظل جائحة كورونا.

وقال ماس اليوم الجمعة، في البرلمان الألماني (بوندستاج)، إن ألمانيا خصصت 300 مليون يورو للمساعدات الإنسانية، إلا أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية تضاعفت ثلاث مرات حاليا، وأضاف: "لذلك فإن السبيل الوحيد هو زيادة المساعدات مجددا".

وذكر ماس أن بلاده باعتبارها واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم تقع على عاتقها مهمة القدوة، وقال: "عندما نساهم، سينضم إلينا آخرون".

وأكد ماس أن هناك نحو 168 مليون شخص في أنحاء العالم معتمدون على المساعدات الطارئة، مشيرا إلى أن هذا العدد يزيد عن ضعف عدد السكان في ألمانيا.

وقال: "المساعدة واجب أخلاقي في ظل هذه الكارثة"، مضيفا أنها تصب أيضا في مصلحة ألمانيا الخاصة "لأنه عندما يتم احتواء الفيروس على المستوى العالمي، سنكون جميعا في أمان"، مؤكدا الأهمية البالغة للعمل الدولي المنسق لتحقيق ذلك.


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