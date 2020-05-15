محمد زيدان عن زيارته أبناء مبارك في السجن: لو رجع بيا الزمن هعملها تاني وتالت ورابع

قال محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، إنه غير نادم على زيارته أبناء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في السجن، معقبًا: «عمري ما ندمت عليها، ولو الزمن رجع بيا لورا هعملها تاني وتالت ورابع»، بحسب تعبيره.

وأضاف «زيدان» أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الجمعة، أن علاقته بأبناء مبارك بدأت من كرة القدم، متابعًا: «علاء وجمال مبارك كانوا بيساندونا وموجودين معانا في كل البطولات والمباريات المهمة».

وعندما سألته إيناس الدغيدي عن اللاعب الذي كان يتمنى محمد زيدان اللعب معه، ذكر زيدان أنه كان يتمنى اللعب مع اللاعب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي حاليًا.

وعن أفضل صانعي الألعاب في كرة القدم، أشار إلى أن حازم إمام أفضل صانع ألعاب على مستوى الجمهورية.







