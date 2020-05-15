فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على حريق هائل منذ أمس في منطقة صناعية بتونس

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تكافح فرق الإطفاء منذ ظهر أمس الخميس، لإخماد حريق هائل جد بمصنع للورق وبات يهدد مؤسسات مجاورة له في المنطقة الصناعية بمدينة النفيضة التابعة لولاية سوسة.

وتسببت النيران التي التهمت كميات هائلة من مخزونات الكرتون إلى تحويل جزء كبير من المصنع إلى كتلة من اللهيب يمكن ملاحظتها على مسافات بعيدة فيما تصاعد الدخان بشكل مكثف في سماء الجهة.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، العميد جلول جاب الله لإذاعة "جوهرة" الخاصة في سوسة اليوم "تمكنا من إخماد نسبة 70% من الحريق ومنعنا تسرب النيران إلى وحدة التصنيع داخل المؤسسة نفسها".

وتابع جلول "نعمل الآن على مجابهة شظايا الحريق حتى لا تتسرب إلى المنطقة الصناعية المجاورة".

ودفع الجيش مساء أمس بطائرة عسكرية ومروحية للمساعدة في إطفاء النيران ومنع توسعها.

وتسبب الدخان الكثيف في إصابة اثنين من وحدات الحماية المدنية بالاختناق. وقال جلول إنهما تلقيا الاسعافات الضرورية وحالتهما مستقرة.

ولم تتضح أسباب اندلاع الحريق حتى الآن فيما لا تزال جهود الإطفاء بحاجة إلى عدة ساعات إضافية اليوم للسيطرة الكاملة على الحريق، بحسب المدير الجهوي للحماية المدنية.

وقال العميد جلول "سنحتاج إلى خمس أو ست ساعات أخرى ،إذا لم تحصل تقلبات في المناخ".