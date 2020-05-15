 مصدر بالإسماعيلي يكشف سبب إقالة صبري المنياوي - بوابة الشروق
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مصدر بالإسماعيلي يكشف سبب إقالة صبري المنياوي

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 10:01 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 10:01 م

كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي عن السبب وراء إقالة صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن مساء أمس، الخميس، عن إقالة صبري المنياوي دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعت النادي لهذا القرار.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن الظهور الإعلامي الكثير في الفترة الأخيرة هو السبب وراء قرار إقالة المنياوي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي استاءت من الظهور الإعلامي الكثيف لمسؤولي النادي.

وأوضح المصدر أن إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، اتخذ قرارًا بمنع الظهور الإعلامي لمسؤولي النادي، مشددًا على أن التصريحات الإعلامية ستقتصر عليه هو فقط.


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