موسكو تحمل كييف مسؤولية فشل إعلان وقف إطلاق النار في دونباس

أكد ممثل الجانب الروسي في مجموعة الاتصال المختصة بالوضع في دونباس، بوريس جريزلوف، أن المشاركين في اجتماع مجموعة العمل فشلوا مجددا بالتوصل إلى إصدار بيان بشأن سبل وقف إطلاق النار في الإقليم، محملا السلطات الأوكرانية مسؤولية ذلك.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن تصريح جريزلوف جاء عقب انتهاء اجتماع مجموعة العمل: "كييف تتحمل مسؤولية الفشل الجديد في إصدار بيان حول وقف إطلاق النار، الوفد الروسي أبدى دعمه لإعلان الجانبين لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى يتضمن آليات جديدة تم الاتفاق عليها في يوليو 2019".