ترامب: نركز على 14 لقاحاً محتملاً ضد كورونا

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تركز على دراسة 14 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بلاده ستسهم في توزيع أي مصل ناجح حال تطويره في أي دولة أخرى.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام البيت الأبيض، إن إدارته تتطلع إلى أن يتم تطوير اللقاح الناجح ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام الحالي وربما أسرع، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح أن السلطات الأمريكية تركز اهتمامها حاليا على 14 لقاحا محتملا ضد الفيروس، مشيرا إلى أنها تعمل على تقليص هذه القائمة لحصر الأمصال الأكثر نجاعة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن حكومة البلاد تنوي الاستثمار في كل اللقاحات المرشحة الأساسية، مؤكدا مع ذلك أن الولايات المتحدة ستساعد في مجال توزيع أي لقاح فعال في حال تم تطويره في أي دولة أخرى.

وسبق أن أعلن ترامب مرات عدة أنه يتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية 2020، فيما يستهدف البيت الأبيض لامتلاك 300 مليون جرعة خلال هذه الفترة مع التركيز على توزيعه بين السكان المسنين بالدرجة الأولى.

ونشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن 6 أمصال دخلت مرحلة الاختبارات السريرية.