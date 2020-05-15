وفاة طفل فرنسي بسبب متلازمة نادرة مرتبطة بفيروس كورونا

أعلن مستشفى في مرسيليا اليوم الجمعة، أن طفلاً في التاسعة من عمره توفي في فرنسا بسبب متلازمة نادرة يشتبه في أنها مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وعانى الطفل مما تم تحديده دوليًا على أنه حالة التهابية مشابهة لمرض كاواساكي، وهو مرض نادر للأطفال يسبب الحمى والتهاب الأوعية الدموية.

ووفقًا لفابريس ميشيل، رئيس قسم العناية المركزة للأطفال في مستشفى لا تيمون في مرسيليا ، فإن الوفاة هي الأولى من بين 125 حالة للمتلازمة في فرنسا.

ووفقًا لسلطات الصحة العامة، فإن معظم الحالات كانت في المنطقة المحيطة بباريس وانخفض العدد منذ أن بلغ ذروته في الأسبوع الذي بدأ في 13 أبريل.

وقال ميشيل إن الطفل نقل إلى مستشفى في الثاني من مايو، تظهر عليه أعراض مشابهة للحمى القرمزية، لكنه أُعيد إلى منزله لأنه لم تكن هناك علامات على وجود مرض خطير.

وأصاب الطفل مرض شديد في وقت لاحق من ذلك المساء ، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي في 8 مايو من آثار تلف الدماغ بعد توقف القلب.

وقال ميشيل إن الفحوصات أثبتت إيجابية الطفل بالنسبة للأجسام المضادة لفيروس كورونا، حيث تبين أنه أصيب بالفيروس دون ظهور أعراض عليه في الأسابيع السابقة.